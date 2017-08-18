Порошенко пригласил новоизбранного президента Индии посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный президент Индии Рам Натх Ковинд в телефонной беседе обсудили перспективу активизации политического диалога между двумя странами.

"Лидеры двух стран отметили обоюдную настроенность существенно активизировать политический диалог между Украиной и Республикой Индия на всех уровнях", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в пятницу по итогам разговора.

Отдельное внимание собеседник уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономической составляющей двустороннего сотрудничества, отметив при этом рост объемов товарооборота между двумя странами более чем на 52% по итогам первого полугодия 2017 года.

П.Порошенко пригласил президента Индии посетить Украину с официальным визитом. Приглашение принято благодарностью.

Кроме этого, президент Украины поздравил индийского лидера с избранием на пост главы государства и передал поздравления народу Индии по случаю 70-й годовщины независимости Индии (отмечалась 15 августа).

Рам Натх Ковинд (от Индийской народной партии) избран президентом Индии в июле (набрал более 65% голосов). Стал 14-м президентом страны с 1950 года, когда в Индии был введен президентский пост.