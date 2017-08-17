Порошенко назначил Бориса Бабина постпредом президента в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Бориса Бабина своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в четверг. Еще одним указом с этой должности была уволена Наталья Попович.

А.Порошенко отметил, что после встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым поручил внимательно проанализировать деятельность постоянного представительства президента в Крыму.

"К сожалению, факты которые передавали мне общественные активисты, представители Меджлиса, в значительной мере были подтверждены. Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях", - отметил глава Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что Б.Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву. По словам главы государства, он проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев.

"Вместе с тем считаю, что в структуре постоянного представительства президента Украины в Автономной республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопросы защиты прав крымскотатарского народа оставались его первым приоритетом. Поэтому поручил подготовить изменения в указ, которым утверждается положение о Представительстве президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя", - подчеркнул П.Порошенко.

Соответствующий указ главы государства №221/2017 "О внесении изменений в указ президента Украины от 20 января 2016 №16". Данным документом вносится дополнительная статья следующего содержания: "41. Постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым определить должностные обязанности первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, в частности, на вопросы крымскотатарского народа".

Кроме этого, указом заменяется структура Постоянного представительства президента Украины в АР Крым: должность заместителя постпреда президента в Крыму - руководителя Службы международных связей заменяется следующей: "Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Руководитель аппарата Представительства президента Украины в Автономной республике Крым".

Также П.Порошенко подписал распоряжение о назначении Изета Гданова на должность первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Глава государства подчеркнул, что представитель президента в Крыму будет участвовать в рабочей группе по деоккупации полуострова. "Восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом является одной из наших первых задач", - подчеркнул глава государства.

Также, по словам президента, должны быть качественно подготовлены изменения в Конституцию. "Мы активизируем работу рабочей группы и в ближайшее время хотел бы, чтобы проект изменений в Конституцию с этих позиций можно быстрее презентовали в Верховной Раде", - отметил П.Порошенко.

Важной задачей президент также назвал защиту прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма. "Здесь я полагаюсь на ваш опыт. Надеюсь, что вы с первых дней будете вовлечены в активную и ответственной работы", - обратился глава государства к И.Гданову.

Кроме того, особый акцент президент сделал на юридической защите государственных интересов в оккупированном Крыму. Речь идет о конфискованной собственности, юридической защите в международных судах, координации деятельности украинских субъектов хозяйствования, частных лиц, утративших свою собственность.

"Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы", - резюмировал глава государства.

Р.Чубаров поблагодарил президента за реакцию на обращение общественности к главе государства о деятельности представительства президента в АР Крым. "Я уверен в том, что среди ряда государственных органов власти, представительство президента в АРК займет одно из главных мест и его деятельность будет направлена на деоккупацию, возвращение Крыма", - сказал он.

Председатель Меджлиса отметил, что лично знает Б.Бабина и отметил, что он является известным юристом, который занимается многими вопросами Крыма.

Как сообщалось, 22 мая 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов указом назначил постоянным представителем президента Украины в АР Крым Наталью Попович, ранее возглавлявшую Центр занятости в Ялте.

В июле 2017 года Общественный совет по вопросам Крыма указал на неудовлетворительную работу постоянного представительства президента Украины в АРК и призвал главу государства Петра Порошенко отреагировать на сложившуюся ситуацию. В совете также заявили, что Н.Попович "не владеет ситуацией в Крыму и не имеет мотивации в деоккупации Крыма".

В комментарии одному из изданий сама Н.Попович пожаловалась на давление со стороны администрации президента и лидеров крымских татар. По ее словам, первый замглавы АП Виталий Ковальчук предложил ей подписать уже готовое заявление об увольнении. Н.Попович считает, что это – следствие протестов в Херсоне при участии бойцов АТО, крымских татар и других активистов, требовавших ее увольнения, а также "политических игр" вокруг должности постпреда в Крыму.