Украина и госпредприятия не могли ничего поставлять в КНДР в связи санкциями – заявление "ВО"Батькивщина"

Украина и ее государственные предприятия не могли что-либо поставлять в КНДР ввиду международных санкций, заявляет партия "ВО"Батькивщина".

"Официальная позиция партии "ВО "Батькивщина" относительно намерений дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества очевидна: наше государство и наши государственные предприятия категорически не могли ничего поставлять в КНДР вопреки международным санкциям, особенно – товары военного назначения", - говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Facebook-страница политической силы "была использована для провокации против нашей команды".

"На официальном сайте партии "ВО"Батькивщина" не была обнародована какая-либо позиция нашей команды о публикации в газете New York Times. Эта провокация в очередной раз доказывает, что нет пределов технологиям, которые используют против "Батькивщины" наши оппоненты", - сказано в сообщении.

В понедельник на странице Ю.Тимошенко в Facebook появилась публикация с реакцией на обнародованный в издании "The New York Times" материал, в котором содержаться предположения о возможной причастности украинской авиакосмической отрасли к ракетным технологиям КНДР.

"Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит – остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это – катастрофа для нашей страны", - говорилось в комментарии на странице Ю.Тимошенко в Facebook.

В настоящее время данная публикация на странице Ю.Тимошенко в Facebook отсутствует.