На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий

В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье проходной барьер на них преодолели бы пять политических партий, свидетельствуют данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно данным опроса, обнародованным во вторник в Киеве, 66,8% опрошенных украинцев выявили готовность прийти на парламентские выборы в ближайшее воскресенье.

Отвечая на вопрос "за какую партию вы бы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду", большинство респондентов поддержали ВО "Батькивщина" (10,9%), 8,1% проголосовали бы за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,3% - за партию "За життя" Вадима Рабиновича, 7% - за "Оппозиционный блок". Также 5%-ый барьер преодолела бы Радикальная партия Олега Ляшко (6,4%).

Вместе с тем партия объединение "Самопомич", представленная в нынешнем составе парламента, набрала бы только 3,5% поддержки украинцев.

В то же время 18,9% респондентов не голосовали бы, 16,2% затруднились ответить на данный вопрос, 8% предпочли бы другую партию.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко совместно с Киевским пресс-клубом, Институтом анализа и прогнозирования, отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

Всеукраинский опрос проводился с 20 по 29 июля 2017 года во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Всего было опрошено 2 тыс 30 респондентов. Статистическая погрешность составляет 1,33-2,21%.

В Верховной Раде действующего VIII созыва 138 депутатов представляют фракцию партии "Блок Петра Порошенко", 81 –"Народный фронт", 43 – "Оппозиционный блок", 26 – "Объединение "Самопомич", по 20 – Радикальную партию Олега Ляшко и ВО "Батькивщина".