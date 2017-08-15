Глава НАПК: Финансирование "Батькивщины" может быть прекращено только после решения суда

Бюджетное финансирование ВО "Батькивщина" может быть прекращено только после вынесения решения судом в уголовном производстве относительно нарушений при финансировании этой партии, поясняет глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Наталья Корчак.

"Если говорить о партии "Батькивщина", по которой открыто и расследуется уголовное производство: только после того, как будет вынесен приговор по данному делу, мы сможем принять решение о прекращении государственного финансирования", - сказала Н.Корчак на брифинге во вторник в Киеве.

По ее словам, финансовый год для политических партий находится в активной фазе. НАПК проанализировало отчеты за первый квартал, а вскоре будут получать отчеты за второй квартал.

Как сообщалось, у партии "Батькивщина" были выявлены нарушения порядка финансирования партий в части подделки документов, материалы были переданы в полицию, которая открыла и расследует уголовное производство.