Главы Merck, Under Armour и Intel покинули экономический совет при президенте США

Главы трех крупных американских компаний - Merck & Co., Under Armour Inc. и Intel Corp. - вышли из экономического совета при президенте США Дональде Трампе на фоне жесткой критики его реакции на недавние беспорядки в Шарлотсвилле.

Главный исполнительный директор фармкомпании Merck & Co. Кеннет Фрейзер, один из немногих чернокожих CEO крупных американских компаний и единственный в экономическом совете при президенте, заявил, что решение о выходе из совета принято "по велению его собственной совести".

Он отметил также, что выступает "против нетерпимости и экстремизма", пишет MarketWatch.

"Сила нашей страны в ее многонациональности и в том вкладе, который вносят мужчины и женщины различных вероисповеданий, рас, сексуальной ориентации и политических взглядов, - заявил К.Фрейзер. - Лидеры США должны уважать наши базовые ценности, четко отвергая проявления ненависти, нетерпимости и группового превосходства".

Как сообщалось, в минувшую субботу группа белых националистов собралась на территории Университета Виргинии в Шарлотсвилле на митинг против намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Эдварду Ли. Во время митинга произошло их столкновение с противниками манифестации. В ходе беспорядков в толпу противников националистов въехал автомобиль, в результате чего погибла одна женщина.

Д.Трамп призвал страну к единству и осуждению ненависти, однако как политики, так и многие граждане США посчитали, что президент должен был более четко осудить националистов.

Спустя два дня Д.Трамп опубликовал более подробное заявление, в котором осудил расизм.

Главный исполнительный директор Under Armour, производителя спортивной одежды и обуви, Кевин Планк заявил о выходе из экономического совета при президенте спустя несколько часов после К.Фрейзера.

Чуть позже аналогичное решение обнародовал CEO Intel Брайан Крзанич.

К.Планк, объясняя причины своего ухода из совета, заявил, что его компания "занимается инновациями и спортом, а не политикой". Не затрагивая темы Шарлотсвилля, глава Under Armour отметил важность "сплоченности, многообразия и взаимодействия".

Тем временем, Б.Крзанич заявил, что его уход из совета "призван привлечь внимание к серьезному урону, который политическая разобщенность наносит важнейшим вопросам".

"Я уже дал понять, что отношусь резко отрицательно к беспорядкам, устроенным переполненными ненавистью людьми в Шарлотсвилле, и я призвал всех лидеров осудить расистов и тех, кто участвовал в этом митинге", - написал Б.Крзанич в своем блоге на сайте Intel.

"Я ухожу из совета, поскольку я хочу идти вперед, тогда как многие в Вашингтоне, кажется, более обеспокоены борьбой с несогласными", - отметил глава Intel.

Д.Трамп отреагировал на уход К.Фрейзера из экономического совета постом в Твиттере. "Теперь, когда К.Фрейзер из Merck покинул совет, у нас будет больше времени, чтобы снизить грабительские цены на лекарства", - написал Д.Трамп.

В июне текущего года CEO Tesla Inc. Элон Маск также покинул совет после того, как Д.Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

Помимо Э.Маска из совета вышли глава Walt Disney Co. Боб Айгер и Трэвис Каланик, возглавлявший ранее Uber Technologies Inc.

В настоящее время в экономическом совета при президенте США остаются CEO 21 крупной американской компании, включая General Electric Co., Campbell Soup Co. и Boeing Co.