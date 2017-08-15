Политика

11:27 15.08.2017

Министры обороны Украины и Польши обсудили риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017"

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич (Antoni Macierewicz) на переговорах в Варшаве обсудили ситуацию на Донбассе и угрозы со стороны РФ.

"Во время встречи глава оборонного ведомства Степан Полторак проинформировал о ситуации в Донецкой и Луганской областях, об угрозах, которые существуют со стороны Российской Федерации. …Антоний Мацеревич подчеркнул, что новости о ситуации на востоке Украины свидетельствуют, что Россия продолжает игнорировать Минские договоренности. Также он выразил обеспокоенность относительно опасности обострения ситуации в связи с проведением учений "Запад-2017", - сообщает во вторник пресс-служба Минобороны Украины по итогам переговоров.

Стороны также рассмотрели вопрос об усилении сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Польши в сфере военно-технического сотрудничества, дальнейшего развития и обучения литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг).

"Я высоко оцениваю результаты данной встречи, которая в очередной раз доказывает, что Польша была, есть и будет стратегическим партнером для Украины", - отметил С.Полторак.

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