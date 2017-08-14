Украине могут грозить санкции, если информация о якобы причастности украинского авиапрома к ракетным технологиям КНДР подтвердится – Тимошенко

Украина может попасть под санкции и лишиться помощи партнеров в случае, если подтвердится обнародованное в "The New York Times" исследование о возможной причастности украинской авиакосмической отрасли к ракетным технологиям КНДР, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит – остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это – катастрофа для нашей страны", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

По мнению Ю.Тимошенко, такая ситуация является следствием непрофессионализма президента и премьер-министра Украины.

Политик напомнила, что санкции ООН запрещают предоставление какого-либо оружия Северной Корее.

Ранее в понедельник, 14 августа, на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В данной статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

В статье отмечается, что исследователи, анализировавшие северокорейские фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные двигатели, пришли к выводу, что они "основываются на проектах, похожих на те, на которых когда-то базировался ракетный флот СССР". Производство таких двигателей осуществлялось лишь на нескольких заводах на территории б.СССР. Правительственные следователи и эксперты США сосредоточили свое внимание на заводе "Южмаш" в Украине. Во времена Холодной войны завод в городе Днепр строил мощные ракеты для советского арсенала включая гигантские SS-18. Завод остался главным производителем российских ракет даже после того, как Украина обрела независимость.

При этом после свержения в Украине в 2014 году режима Виктора Януковича у "Южмаша" наступили тяжелые времена. Россия отменила программу обновления своего ядерного арсенала, а украинский завод испытывает недофинансирование. Эксперты считают, что именно он стал главным источником двигателей, на которых летали межконтинентальные ракеты КНДР, запущенные в прошлом месяце.

В статье приводится обнародованное в прошлом месяце "Южмашем" опровержение сообщения о том, что завод переживает тяжелые времена и продает технологии за границу, в частности в Китай. На сайте компании отмечается, что она не передавала опасные технологии за пределы Украины и не будет этого делать. Вместе с тем, американские следователи не верят в эти заверения. При этом, говорится в опубликованном материале, нет никаких доказательств, что президент Украины Петр Порошенко знал о возможной утечке технологий с завода, а то, "как двигатели РД-250 попали в КНДР, до сих пор остается загадкой".

Также М.Эллеман "не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", имеющее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 в Северную Корею. Он сказал, что оставшиеся двигатели РД-250 также могут храниться на российских складах".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.