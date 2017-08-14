Политика

15:15 14.08.2017

Левочкин требует провести аудит использования средств на ремонт и содержание украинских автодорог

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин требует от властей навести порядок в сфере ремонта и строительства дорог в Украине.

Как сообщается в понедельник на персональном сайте С.Левочкина, в 2016 году Укравтодору выделено 13,9 млрд грн, в 2017 году – 17,4 млрд грн, при этом отремонтировано всего 0,8% от их общей протяженности.

"Но даже если не говорить о качестве, при таких темпах, чтобы привести в порядок все дороги, нужно 195 лет", – подчеркнул нардеп.

"Никого не может устроить обновление украинских автотрасс до 2212 года. "Оппозиционный блок" требует немедленно навести порядок в сфере содержания, ремонта и строительства автодорог, провести аудит эффективности использования средств, выделенных в 2014-17 годах ", – сказал С.Левочкин.

При этом он заявил, что после победы на выборах их политической силы, они принципиально изменят систему функционирования сферы строительства и ремонта украинских дорог.

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Интерфакс-Украина
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