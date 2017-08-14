Новая Конституция сможет вернуть Украине суверенитет и лидерство в Восточной Европе – Полочанинов

Только всенародно принятая Конституция, в основе которой лежит новый общественный договор, может стать фундаментом государства Украина и вернуть утраченные страной за прошедшие годы позиции, заявил соучредитель ГО "Конституционный Конвент", инициатор создания коалиции гражданского общества "Народная Конституция" Владимир Полочанинов.

Во время подписания совместного с главой партии "ОСНОВА" Андреем Николаенко меморандума о вхождении в команду этой политической силы В.Полочанинов заявил, что такая Конституция Украины даст возможность стране вернуть полноценный суверенитет и лидерский потенциал в Восточной Европе, которым она располагала 26 лет назад после обретения независимости. На подписании меморандума присутствовал также основатель партии, народный депутат Сергей Тарута.

Основной сферой внимания В.Полочанинова в команде "ОСНОВЫ" станет формирование нового общественного договора и старт процесса принятия новой Конституции Украины.

В ходе подписания меморандума политик заявил: "Правда в том, что Украине нужна не реформа Конституции, а новая Конституция. Только заключение нового Общественного Договора позволит привлечь всех украинских граждан к мирному обсуждению направлений развития Украины. Только новая Конституция позволит провести перезагрузку системы власти и заложит фундамент современного и эффективного народовластия в Украине".

Идею принятия новой Конституции Украины на всенародном референдуме В.Полочанинов с единомышленниками по коалиции "Народная Конституция" продвигает на протяжении 2014-2017 годов. Первым результатом в законодательном поле стала регистрация в парламенте законопроекта 3781, определяющего процедуру подготовки проекта новой Конституции Украины.

В.Полочанинов был избран в 2012 году народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва. В сентябре 2014 года он по собственной инициативе сложил депутатские полномочия, считая, что действия парламента VII созыва не имеют никакого отношения к происходящему в Украине. Поэтому сложение полномочий – единственно возможный и логичный шаг для человека и гражданина, искренне желающего жить и работать в сильном и успешном государстве Украина.

С 2015 года В.Полочанинов активно отстаивает идею нового общественного договора и принятие новой, народной Конституции Украины. Он стал соучредителем ОО "Конституционный конвент", был инициатором создания коалиции гражданского общества "Народная Конституция" и соорганизатором Форума гражданского общества "Новый общественный договор" весной 2016 года.