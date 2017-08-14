Саакашвили расскажет, как намерен вернуться в Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в среду, 16 августа, в ходе Facebook-стрима представит свои планы относительно дальнейшей деятельности и возвращения в Украину.

М.Саакашвили в понедельник на своей странице в соцсети Facebook обнародовал соответствующую картинку-афишу с информацией о теме и дате мероприятия – 16 августа, 19:30.

"Тема: план возвращения в Украину! И план возвращения Украины украинцам", - сказано на картинке.

Кроме того, из афиши М.Саакашвили следует, что мероприятие пройдет в формате "прямого эфира" в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

4 августа стало известно, что М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа СМИ сообщили, что М.Саакашвили покинул Польшу и направился в Литву. В Вильнюсе М.Саакашвили заявил, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин 11 августа сообщил, что М.Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лицо без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)", - написал Е.Енин на своей странице в Фейсбук.

Также заместитель генпрокурора добавил, что М.Саакашвили может обжаловать решение лишения его украинского гражданства в Высшем административном суде.