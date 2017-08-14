Политика

09:48 14.08.2017

Трамп не исключает использование вооруженных сил для решения проблемы Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не исключает вариант решения проблемы Венесуэлы, предусматривающий использование американских вооруженных сил.

"В том, что касается Венесуэлы, у нас есть много вариантов, в том числе - военный, если это потребуется", - сказал он журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси, где проводит отпуск.

Д.Трамп не дал четкого комментария, предусматривает ли такой военный вариант отправку военнослужащих непосредственно на территорию Венесуэлы.

"Мы не будем обсуждать это (с прессой - ИФ). Но военная операция - это один из возможных шагов", - отметил президент США, говоря о ситуации в Венесуэле, где обостряется противостояние властей и оппозиции.

Как сообщил Белый дом, президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом США, в этой просьбе было отказано.

"Президент Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия будет восстановлена в этой стране", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что с начала работы новой администрации США Д.Трамп призывал Н.Мадуро уважать конституцию Венесуэлы, провести честные выборы, освободить политических заключенных, прекратить нарушения прав человека.

"Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь венесуэльский президент считает, что такими заявлениями Д.Трамп стремится обострить обстановку в Латинской Америке.

По сообщению агентства ЭФЭ, Н.Мадуро предположил, что цель Вашингтона - "втянуть Латинскую Америку в конфликт".

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