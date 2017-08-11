Политика

17:08 11.08.2017

Меркель против применения силы для решения северокорейской проблемы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что негативно относится к возможности военного решения конфликта на Корейском полуострове.

"Я не представляю себе военного решения конфликта и выступаю за согласованное сотрудничество, которое мы наблюдали на совещании в Совбезе ООН", - сказала А.Меркель журналистам.

"Германия будет активно прилагать усилия для реализации тех вариантов, которые не предполагают применения силы. Тем не менее, я считаю неверным ужесточение риторики, что приводит к эскалации", - добавила германский канцлер.

Ранее государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении острова Гуам, где находится военная база США.

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