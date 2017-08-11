Политика

14:42 11.08.2017

Антироссийские санкции наносят ущерб экономике Турции – Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу подверг критике существующие санкции в отношении России, заявив, что они наносят вред экономике его страны.

"Турция уже страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и товарищей наносят серьезный ущерб нашей экономике. Поэтому мы не одобряем это", - заявил он изданию Turkiye.

"Поэтому мы не присоединяемся к антироссийским санкциям и отдаем предпочтение политическому компромиссу и диалогу", - добавил М.Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также упомянул растущее напряжение в отношениях России и США: "(Обе страны - ИФ) пытаются друг друга наказывать".

М.Чавушоглу напомнил, что меры Вашингтона в отношении Москвы могут оказать негативное влияние на ЕС в целом, отметив, что Анкара все вопросы пытается решать с помощью диалога.

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Интерфакс-Украина
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