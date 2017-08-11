Политика

14:35 11.08.2017

В Украине назрела необходимость признания Bitcoin валютой - нардеп

В Украине есть большая заинтересованность в том, чтобы Национальный банк признал Bitcoin валютой или денежным суррогатом, сообщил народный депутат Украины Алексей Мушак (фракция Блок Петра Порошенко).

"Нет ни одного официального решения, что Bitcoin запрещен в Украине. Глобально нет разницы - заниматься Bitcoin-майнингом или выращивать помидоры в онлайн-игре, пересылать с эккаунта на эккаунт криптовалюту или отправить подарок в игре SimCity", – написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

А.Мушак при этом отметил, что деятельность по так называемому "майнингу" (получение в качестве вознаграждения и комиссионных сборов различных криптовалют – ИФ) набирает все большего распространения.

"Большая часть государственных предприятий и учреждений занимаются "майнингом". Причина проста – там "бесплатная" электроэнергия", – приводит он пример.

Согласно опубликованному 8 августа постановлению Святошинского райсуда Киева, следователи Святошинского управления полиции Нацполиции Украины и Службы безопасности Украины обнаружили на территории госпредприятия "Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона" 200 ед. компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства. В постановлении говорится, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

Как отмечают следователи, согласно ч. 2 ст. 32 закона "О Национальном банке Украины", выпуск и оборот денежных суррогатов - так называемой "криптовалюты Bitcoin" - на территории Украины запрещены.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин планирует до конца года разработать еще 53 законопроекта

Трамп поблагодарил Россию за высылку американских дипломатов

МИД Украины не ведет переговоров с другими странами о передвижении Саакашвили - Макеев

Посол Чехии: Открывается возможность поставок в Украину военной техники

Климкин заявляет, что "не коллекционирует паспорта"

ПОСЛЕДНЕЕ

Антироссийские санкции наносят ущерб экономике Турции – Чавушоглу

Угрозы КНДР ударить по острову Гуам углубляют опасность военного конфликта в Восточной Азии

Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США

В БПП аргументируют необходимость введения визового режима с РФ подрывными действиями и попытками дестабилизации ситуации в Украине

Киев в Международный день коренных народов обращает внимание на систематическое нарушение РФ прав человека в оккупированном Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА