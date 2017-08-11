Кабмин планирует до конца года разработать еще 53 законопроекта

Кабинет министров Украины утвердил ориентировочный план законопроектных работ на 2017 год, который предусматривает разработку 53 законопроектов.

Согласно распоряжению №534 от 9 августа, на сентябрь текущего года запланирована разработка законопроекта о сохранении предоставленных законодательством налоговых преференций субъектам космической деятельности в части освобождения от налогообложения ввозной пошлиной.

На декабрь запланирована возможность осуществления преобразования предприятий, которые являются основой космической отрасли, в публичные акционерные общества, создание целостных имущественных комплексов, осуществляющих производство космической техники, запретив отчуждение их имущества, и реализация избытка государственного имущества, в том числе путем приватизации.

Также до сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно разработать изменения в закон "О политических партиях в Украине", которые бы предусматривали необходимость внедрения электронной отчетности политическими партиями и их местными организациями, получившими статус юридического лица, в отношении имущества, доходов, расходов и обязательств финансового характера, уменьшения взносов граждан и юридических лиц.

До декабря планируется, что Министерство экономического развития и торговли разработает проект изменений в законы для урегулирования вопроса выдачи лицензии на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины и разрешений на реэкспорт.