Политика

12:32 11.08.2017

Угрозы КНДР ударить по острову Гуам углубляют опасность военного конфликта в Восточной Азии

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно намерений Корейской народно-демократической республики (КНДР) осуществить запуск баллистических ракет по целям в районе острова Гуам.

"По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности", - говорится в соответствующем заявлении МИД в пятницу.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали официальный Пхеньян к неукоснительному выполнению ранее принятых Советом безопасности ООН резолюций.

Как сообщалось, военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

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Интерфакс-Украина
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