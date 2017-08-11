Угрозы КНДР ударить по острову Гуам углубляют опасность военного конфликта в Восточной Азии

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно намерений Корейской народно-демократической республики (КНДР) осуществить запуск баллистических ракет по целям в районе острова Гуам.

"По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности", - говорится в соответствующем заявлении МИД в пятницу.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали официальный Пхеньян к неукоснительному выполнению ранее принятых Советом безопасности ООН резолюций.

Как сообщалось, военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.