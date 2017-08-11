Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США

Американские власти могут потребовать от РФ закрыть одно из российских генеральных консульств на территории США, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Таким (...) может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости. (...) О решении может быть объявлено к 1 сентября", - говорится в статье.

Издание напоминает, что сейчас у США на территории РФ три генконсульства - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А у РФ в США четыре генконсульства - в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

В публикации отмечается, что некоторое время назад стороны вели переговоры об открытии четвертого американского генконсульства на территории России, но в итоге власти США от этой идеи отказались. Какое из российских генконсульств может попасть под удар, источники газеты не уточняют. Пока также не ясно, как скажется этот шаг на процедуре оформления российских виз, сообщает "Коммерсант".