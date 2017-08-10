В БПП аргументируют необходимость введения визового режима с РФ подрывными действиями и попытками дестабилизации ситуации в Украине

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз выступает за введение визового режима с РФ, отмечая необходимость применения тех же условий, которые действуют при получении гражданами РФ виз стран Евросоюза.

"Украина должна начать процесс введения визового режима с РФ, предусматривающий сбор биометрических данных всех граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Украины. (…) Убеждена, что введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом требует от нас также применить дополнительные меры безопасности в виде введения виз для граждан Российской Федерации на тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС", - изложила свое видение вопроса И.Фриз на странице в Фейсбуке в четверг.

По ее словам, существенным основанием для таких мер являются попытки российского руководства способствовать дестабилизации ситуации в Украине, в частности, из-за ухудшения криминогенной обстановки посредством инфильтрации криминальных элементов из России. Кроме того, указывает депутат, многочисленные факты подрывных действий РФ против Украины, участия граждан РФ в боевых действиях на Донбассе против Украины на стороне российско-оккупационных войск, закрепленный законом Украины статус России как страны-агрессора – "всё это вполне достаточные основания для введения виз с целью усиления контроля над тем, кто и с какой целью въезжают на территорию нашей страны".

И.Фриз прогнозирует, что в случае введения визового режима для граждан РФ "Кремль предпримет симметричные меры".

"Учитывая то, что граждан Украины безосновательно задерживают и сажают на территории РФ, визовый режим усложнит этот процесс, ведь предоставление разрешения на выдачу визы предусматривает то, что страна не имеет претензий к лицу на въезд. Значит, задержание украинских граждан в России будет труднее обосновывать. Вместе с тем, для тех, кто выступал против безвиза с Европой, введение виз с Россией не должно стать проблемой", - считает народный депутат.