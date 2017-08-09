Киев в Международный день коренных народов обращает внимание на систематическое нарушение РФ прав человека в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины в Международный день коренных народов мира обращает внимание на систематическое и широкомасштабное нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму и выражает уверенность, что все виновные в оккупации будут привлечены к ответственности.

"Сегодня вместе с мировым сообществом в Украине отмечается Международный день коренных народов мира. В этом году его главной темой определен юбилей Декларации ООН о правах коренных народов", - сказано в заявлении МИД Украины, которое в среду распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в этот день Киев в очередной раз обращает внимание на систематические нарушения Российской Федерацией прав человека на территории временно оккупированного АР Крым и г.Севастополь (Украина), где мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала многочисленные факты "репрессий против граждан Украины по национальному признаку, этнически и политически мотивированных преследований со стороны государственных органов Российской Федерации".

"Необходимость прекращения нарушений Россией прав человека на полуострове, в том числе преследований жителей Крыма по национальному признаку, отмечается в резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, Комитета министров Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и других международных организаций", - сказано в заявлении.

В МИД Украины напомнили, что грубые нарушения Россией прав человека на территории временно оккупированного ею Крыма стали основанием для обращения Киева в Международный суд с иском о нарушении Москвой норм Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напоминают, что 19 апреля 2017 года суд обязал Российскую Федерацию воздерживаться от применения мер, препятствующих деятельности представительных органов крымскотатарского народа, в частности Меджлиса, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

"Украина и дальше будет прилагать все усилия для полной деоккупации территории Крыма, восстановления своего суверенитета и территориальной целостности и прав человека всех народов и национальных меньшинств, проживающих на ее территории. Осознаем, что все виновные во временной оккупации Крыма, а также системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на этой территории будут привлечены к ответственности. Уверены в дальнейшей поддержке международного сообщества в этом вопросе", - сказано в заявлении МИД.