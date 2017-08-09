Политика

13:24 09.08.2017

Посол Чехии: Открывается возможность поставок в Украину военной техники

Между Чехией и Украиной открывается возможность сотрудничества в поставках некоторых видов военной техники на основе экспортного лицензирования, сообщил посол Чехии в Украине Радек Матула.

"Открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники – конечно же, на основе стандартного процесса экспортного лицензирования. До сих пор политика Чешской Республики ограничивала такую возможность – с зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материала в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", - рассказал он в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Посол уточнил, что не располагает информацией о том, поступали ли от Украины запросы относительно заинтересованности в отдельных видах вооружения, однако Р.Матула выразил уверенность, что контакты уже есть между чешскими производителями военной продукции и украинскими партнерами.

Он также подчеркнул, что чешское правительство считает, что санкции не могут быть пересмотрены, если причины для их введения не были сняты.

"Мы действительно считаем важным сохранение единства в ЕС по этому вопросу, а потому поддерживали и поддерживаем продление санкций до полного выполнения Минских соглашений. И даже после урегулирования на востоке Украины Чехия будет настаивать, что необходимо оставить в силе санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма", - добавил посол.

Дипломат также выразил уверенность, что позиция Чехии в отношении санкций не изменится, в том числе после парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2017 года.

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