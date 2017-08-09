Депутат Фриз предложила СНБО меры по минимизации угроз подрывной деятельности РФ со стороны территории ПМР

Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз направила секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову обращение с предложениями минимизации угроз российской подрывной работы против Украины со стороны территории самопровозглашенной непризнанной Приднестровской молдавской республики, а также возвращения Тирасполя к выполнению обязательств в рамках мирного соглашения.

Как сообщила пресс-служба партии, И.Фриз отметила, что в последнее время со стороны ПМР продолжают поступать сигналы, которые, в частности, указывают на ее действия по выходу из мирного соглашения и иного видения содержания международных документов по приднестровскому урегулированию.

"После того, как власти ПМР поставили вопрос использования флага РФ как государственного, так называемый глава правительства ПМР Александр Мартынов заявил о намерениях Тирасполя легитимизировать институт судебных исполнителей РФ на территории ПМР", - отметила депутат.

И.Фриз считает, что украинцы являются свидетелями последовательных шагов ПМР при молчаливом согласии Кремля на аншлюс с РФ. "Поскольку всем понятно, что нет никаких государственных институтов ПМР, а есть марионеточное руководство сепаратистской непризнанной территории, политика Тирасполя свидетельствует об очередном нарушении международных соглашений со стороны России", - заявила она.

Кроме того, политик обращает внимание на появление в России отдельных материалов, рассматривающих планы проведения наступательной операции на южном участке Одесской области, высадки российского десанта с целью организации "коридора" к ПМР.

И.Фриз уверена, что такое развитие ситуации на юго-западном направлении требует от Украины решительных политико-дипломатических действий.

И.Фриз - глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.