Политика

18:28 08.08.2017

МИД Украины: из-за отсутствия своевременной жесткой реакции мирового сообщества пятая часть Грузии до сих пор оккупирована

Министерство иностранных дел Украины подтверждает свое уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и осуждает действия РФ как государства-агрессора по отношению к Грузии.

"В девятую годовщину вооруженной агрессии России против Грузии, в результате которой погибли сотни людей, а десятки тысяч остались без крова, Украина подтверждает свое уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждает действия Российской Федерации как государства-агрессора", - говорится в заявлении МИД Украины в связи с 9-й годовщиной вооруженной агрессии РФ против Грузии.

В МИД констатируют, что из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля пятая часть суверенной территории Грузии до сих пор находится под оккупацией, а "Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы".

"В Украине призывают международное сообщество наконец осознать всю глубину опасности, которую несет глобальной безопасности агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии", - подчеркивается в заявлении.

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Интерфакс-Украина
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