Политика

18:26 08.08.2017

Климкин заявляет, что "не коллекционирует паспорта"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина", - написал П.Климкин в микроблоге в "Твиттере".

Он также заявил, что не намерен уезжать из Украины: "Оставлять ее (Украину) не собираюсь. При любых условиях".

Ранее во вторник бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Украины Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, утверждал, что министр иностранных дел Украины П.Климкин имеет гражданство России.

"…Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - добавил он, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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