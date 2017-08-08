Климкин заявляет, что "не коллекционирует паспорта"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина", - написал П.Климкин в микроблоге в "Твиттере".

На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 августа 2017 г.

Он также заявил, что не намерен уезжать из Украины: "Оставлять ее (Украину) не собираюсь. При любых условиях".

Ранее во вторник бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Украины Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, утверждал, что министр иностранных дел Украины П.Климкин имеет гражданство России.

"…Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - добавил он, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.