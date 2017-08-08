Суд в Киеве не удовлетворил иск Геращенко против Тимошенко

Подольский районный суд Киева отказал народному депутату Украины (фракция "Народный фронт") Антону Геращенко в удовлетворении его иска против лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко о признании недостоверной и унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию информации.

Фотокопию соответствующего решения суда от 8 августа выложил на своей странице в Фейсбуке народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

"В удовлетворении иска Геращенко Антона Юрьевича к Тимошенко Юлии Владимировне, обществу с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба" о признании недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информации отказать полностью", - сказано в решении суда.

"Некоторое время назад скандально известный депутат Антон Геращенко подал иск о защите его "чести и достоинства" против Юлии Тимошенко. Он просил признать неправдивой информацию о том, что он сотрудничал с Геннадием Кернесом. Сегодня суд полностью отказал ему в удовлетворении его иска. Таким образом было признано, что Антон Геращенко сотрудничал с Кернесом и Партией регионов", - подытожил С.Власенко.