РФ поставила боевикам в июле 4 танка, 4 артсистемы и 7 РСЗО - Марчук

РФ поставила в июле сего года незаконным вооруженным формированиям, действующим на востоке Украины, 4 танка, 7 боевых бронированных машины, 4 артсистемы, 7 реактивных систем залпового огня, до 8 единиц автотехники, сообщает представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук.

При этом он привел на своей странице в соцсети Facebook скан-копию документа, представленного на заседании группы в Минске. "Российская сторона всегда отрицает, заявляя, что это не подтвержденные даны, то есть, чтобы мы показали, из какой точки и в какое время суток велась съемка. А дальше дело техники выявить и установить, кто это мог делать или выявить точное место нахождения скрытой камеры", - отметил Е.Марчук.

Согласно документу, в июле российская сторона также передала боевикам 103 цистерны и 4 бензовоза с топливом (более 6 тыс тонн), 19 ж/д вагонов и 10 грузовиков с боеприпасами. Также в рамках ведения воздушной разведки территории Украины в июле было выявлено 4 случая применения разведывательной авиации ВКС ВС РФ (в мае 8, в июне – 3).

Всего с начала 2017 года по состоянию на 2 августа, по данным, обнародованным Е.Марчуком, было зафиксировано 104 случая незаконного пересечения украинско-российской госграницы железнодорожным транспортом и 53 – колоннами военной и автомобильной техники, в том числе в июле 14 и 4 случая соответственно.

Е.Марчук при этом отмечает, что "эту информацию слышит не только русская сторона, но и координатор работы нашей группы от ОБСЕ… он же является и главой СММ ОБСЕ по Украине", уточнив, что данные содержат и точное время съемки, и GPS-координаты.