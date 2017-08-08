Климкин: Время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии

Киев. 8 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 9-ую годовщину российско-грузинской войны подчеркивает важность прекращения российской агрессии, а также восстановления грузинского и украинского суверенитета.

"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить грузинский и украинский суверенитет", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник в связи с годовщиной начала российско-грузинской войны.