Политика

14:40 08.08.2017

Климкин: Время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии

Киев. 8 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 9-ую годовщину российско-грузинской войны подчеркивает важность прекращения российской агрессии, а также восстановления грузинского и украинского суверенитета.

"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить грузинский и украинский суверенитет", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник в связи с годовщиной начала российско-грузинской войны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Саакашвили утверждает, что глава МИД Украины имеет российское гражданство

Возвращение Крыма под контроль Киева не должно рассматриваться отдельно от деоккупации Донбасса - Чубаров

Германия, как и ЕС, не изменила позицию по вопросу Крыма

Посланник правительства Германии по децентрализации начнет работу в Украине в сентябре – Зубко

Спецпредставитель США по Украине Волкер проведет переговоры в Москве

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили в Литве отказался от предложения вступить в гражданство этой страны

Чубаров надеется, что Рада в этом году примет закон о коренных народах Украины

"Наш край" требует от ЦИК немедленно назначить выборы в более чем 160 объединенных тергромадах

Украина рассматривает как недружественный шаг намерения Польши разместить в новом паспорте изображения польских военных захоронений во Львове

Трамп задает жесткие вопросы по миссии США в Афганистане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА