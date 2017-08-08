Саакашвили в Литве отказался от предложения вступить в гражданство этой страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской обладминистрации Украины заявил в Вильнюсе, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", - сказал М.Саакашвили, отвечая на вопрос агентства BNS, не будет ли он добиваться литовского гражданства.

Рассмотреть такую возможность после того, как бывший президент Грузии был лишён украинского гражданства, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

М.Саакашвили отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.

Во второй половине дня вторника М.Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.

Ранее первый замглавы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил, что у М.Саакашвили при попытке пересечения украинской границы будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет пропущен на территорию страны.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

4 августа стало известно, что М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа польское Radio ZET сообщило, что М.Саакашвили покинул Польшу.