Политика

14:24 07.08.2017

Посланник правительства Германии по децентрализации начнет работу в Украине в сентябре – Зубко

В Украине к работе вскоре приступит посланник правительства Германии по вопросам децентрализации, сообщил вице-премьер Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, этот посланник начнет работать в Украине уже в сентябре.

"Реформа (децентрализации - ИФ) получила высокую оценку со стороны Европейского Союза, в том числе Германии, при поддержке которой в Украине реализуется много проектов. Делегирование от правительства Германии посланника по вопросам децентрализации - еще одно свидетельство успешности внедрения реформы", - цитирует Г.Зубко его пресс-служба в понедельник.

Он выразил уверенность, что присутствие и работа уполномоченного от немецкого правительства углубит партнерство между регионами Украины и Германии, а также будет положительно влиять на инфраструктурные проекты с использованием немецкого опыта.

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