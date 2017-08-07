Политика

10:37 07.08.2017

Трамп задает жесткие вопросы по миссии США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп хочет изменений по стратегии Вашингтона в Афганистане и задает советникам "жесткие вопросы", заявил в понедельник американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Президент не желает принимать это (нынешнюю позицию США по Афганистану - ИФ), поэтому он задает жесткие вопросы", - сказал он журналистам в Маниле.

"Президент задает некоторые очень-очень острые вопросы..." - отметил американский госсекретарь.

"И, возможно, это вопросы, которые никто не желал поднимать в прошлом", - добавил Р.Тиллерсон.

Он подчеркнул: "Мы хотим дать ему хорошие исчерпывающие ответы и хороший тщательный анализ, - чтобы иметь очень четкое представление и реалистичный взгляд на то, как это будет выглядеть в будущем".

Администрация Д.Трампа уже несколько месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. Источники в администрации сообщали, что Д.Трамп недоволен тем, что США "проигрывают войну" в Афганистане. Также сообщалось, будто американский президент требовал уволить командующего войсками США в этой стране Джона Николсона.

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