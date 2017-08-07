Членство Венесуэлы в МЕРКОСУР окончательно приостановлено
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) окончательно приостановил членство Венесуэлы в этом интеграционном объединении, сообщили западные СМИ в субботу.
Решение было принято главами МИД Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии в Сан-Паоло.
Как отмечается в совместном заявлении стран-членов МЕРКОСУР, такой шаг связан с намерением оказать влияние на венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Участники общего рынка считают, что венесуэльские власти нарушают демократический порядок в стране, и выступают против функционирования Учредительного собрания Венесуэлы.