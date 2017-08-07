Совбез ООН ввел санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН одобрил в субботу резолюцию о дополнительных санкциях против КНДР, которые лишат Пхеньян около трети его экспортных доходов и должны вынудить руководство страны отказаться от новых ракетных пусков.

В ходе голосования все члены Совбеза, включая Россию и КНР, поддержали документ, изначально предложенный США и осуждающий ракетные пуски КНДР.

Новые санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи (как считается, именно эта сфера приносит большой доход КНДР; северокорейские граждане работают в России, КНР, странах Персидского залива). Запрещается экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов, а также создание совместных предприятий с участием северокорейской стороны и трансфер технологий.

Предполагается, что таким образом доходы Северной Кореи от экспорта сократятся на $1 млрд в год.

Девять граждан КНДР - в основном, представители компаний и банков - добавлены в санкционный список ООН. Также решено заморозить активы двух компаний и двух банков, включая Foreign Trade Bank. В то же время санкции не затрагивают поставки нефти и авиационное сообщение.

По данным The Wall Street Journal, КНДР в прошлом году экспортировала морепродуктов на $295 млн, металлов и железной руды на $251 млн, угля на $400 млн.

СБ ООН призвал Пхеньян отказаться от ракетных пусков и прекратить работу над ядерным оружием, причем сделать это нужно, согласно документу, "в полной мере, бесповоротно и таким образом, чтобы это подлежало верификации".

Москва при этом призвала к политическому решению северокорейской проблемы.

"Сейчас как никогда важно вести совместный поиск политического решения комплекса проблем Корейского полуострова. Ресурс санкционного давления после сегодняшней резолюции исчерпан", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что в Москве "готовы к коллективной работе в этой сфере".

Президент США Дональд Трамп специально отметил тот факт, что Россия и Китай вместе с США проголосовали за новые санкции против КНДР в СБ ООН.

Д.Трамп намерен "продолжать работать совместно с союзниками и партнерами по усилению дипломатического и экономического давления на Северную Корею, чтобы заставить ее прекратить опасное дестабилизирующее поведение", говорится в заявлении, Белого дома.

Как заявил в субботу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, США изъяли из проекта резолюции не устраивающие Москву положения.

Принятие документа стало ответом на очередные пуски Северной Кореей баллистических ракет.

Одобренный СБ ООН пакет позволит мировому сообществу снизить возможности Пхеньяна по работе над ракетной и ядерной программами, заявил в субботу постпред Южной Кореи при ООН Чо Тэ Юл.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил журналистам в Маниле, что главной целью резолюции является возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "Санкции необходимы, но они не являются конечной целью. Цель - вернуть решение ядерного вопроса Корейского полуострова за стол переговоров", - завил он журналистам.

Пекин при этом также призвал США отказаться от размещения на южнокорейской территории противоракетных комплексов THAAD, заявил постпред Китая при ООН Лю Цзеи.

В Соединенных Штатах намерены внимательно отслеживать выполнение Китаем, на который приходится 90% внешнеторгового оборота КНДР, требований санкционного режима против КНДР, заявила помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон. Вашингтон хочет быть уверенным в том, что с введением накануне новых санкций со стороны Китая "не будет эпизодических качаний то в одну, то в другую сторону, как наблюдалось ранее", сказал она.

Со своей стороны Пхеньян последовательно заявляет, что его ракетно-ядерные разработки в военной области направлены на обеспечение собственной безопасности в связи с враждебной политикой США, стремящихся к смене северокорейского режима.