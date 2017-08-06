Политика

20:44 06.08.2017

Спецпредставитель США по Украине Волкер проведет переговоры в Москве

США в ближайшее время направят специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера на переговоры в Москву (РФ), сообщает "Голос Америки" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По информации издания, соответствующее заявление С.Лавров сделал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсон в Маниле (Италия).

Глава МИД РФ заявил, что американский дипломат К.Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Вместе с тем, по информации издания, официальной реакции США на заявления российской стороны пока нет.

Как сообщалось, 23 июля 2017 года специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посетил район проведения АТО на Донбассе

Позже 26 июля К.Волкер заявил о намерении пообщаться с представителями России в Минском процессе, отметив, что это "стратегически важный разговор".

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