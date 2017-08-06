В интересы США входит дальнейшая поддержка Украины

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявляет, что в интересы США входит предоставление поддержки Украине для борьбы с российской агрессией.

В интервью американскому телеканалу MSNBC в субботу Г.Макмастер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты поддержки и что американская сторона "должна сделать все, чтобы предотвратить рост конфликта.

Он отметил опасность российской агрессии и что у руководства есть понимание природы российского режима.

Как сообщалось, в конце июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских официальных лиц, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине. "Пентагон и Госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечало издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.

Британский телеканал Би-би-си также сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения. "Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - заявлял он.