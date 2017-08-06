Политика

10:32 06.08.2017

В Германии предлагают отложить вопрос о Крыме для улучшения отношений с Россией

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.

"Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

По словам политика, крымский вопрос следует "заморозить", чтобы обеспечить продвижение в отношениях с Россией по другим направлениям. От этого, а также постепенного ослабления санкций против РФ, считает он, в определенной степени зависят безопасность и процветание всей Европы.

В то же время, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме, напомнив, что по этой проблеме в ЕС была выработана единая позиция.

Г.Эрлер посоветовал К.Линднеру "также придерживаться этой договоренности".

"Общий европейский подход является важным, особенно в условиях, когда президент Трамп отошел от единого подхода Запада (к России - ИФ)", - подчеркнул координатор германского правительства.

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