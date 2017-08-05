Политика

12:03 05.08.2017

Первый вице-премьер Кубив представит Украину на инаугурации президента Ирана Рухани

Первый вице-премьер Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в субботу, 5 августа, посетит Тегеран по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

"5 августа 2017 года Степан Кубив будет находиться с официальным визитом в г.Тегеран (Исламская республика Иран), где примет участие в торжествах по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Рухани", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Х.Рухани был впервые избран президентом Ирана в 2013 году. В 2017 году он вновь баллотировался на эту должность и выиграл президентские выборы, набрав 57% голосов при явке в 73%.

Торжественная церемония инаугурации президента Ирана состоится в субботу, 5 августа, в Тегеране. Этот день объявлен в столице Ирана выходным.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Столтенберг назвал отношения НАТО с РФ самыми сложными со времен холодной войны

Посольство США в Украине призывает прекратить блокирование передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе

Закон о КС Украины вступил в силу

Совбез ООН принял резолюцию о предотвращении попадания оружия в руки террористов

Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

МИД Украины направил ноту протеста в МИД РФ из-за поездки Медведева в Крым

Депутат Добкин не видел решение суда об аресте его имущества

Порошенко поблагодарил Совет ЕС за санкции против РФ за "прецедент Сименс"

"Наш край" требует от власти остановить политическое давление на партию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Товары для собак на price.ua
РЕКЛАМА