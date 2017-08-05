Первый вице-премьер Кубив представит Украину на инаугурации президента Ирана Рухани

Первый вице-премьер Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в субботу, 5 августа, посетит Тегеран по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

"5 августа 2017 года Степан Кубив будет находиться с официальным визитом в г.Тегеран (Исламская республика Иран), где примет участие в торжествах по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Рухани", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Х.Рухани был впервые избран президентом Ирана в 2013 году. В 2017 году он вновь баллотировался на эту должность и выиграл президентские выборы, набрав 57% голосов при явке в 73%.

Торжественная церемония инаугурации президента Ирана состоится в субботу, 5 августа, в Тегеране. Этот день объявлен в столице Ирана выходным.