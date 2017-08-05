Политика

11:41 05.08.2017

Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Госдепартамент США опубликовал в субботу официальное уведомление для ООН о выходе страны из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

"Сегодня США подали в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения тогда, когда это станет возможным в соответствии с его положениями", - отмечается в документе, распространенном на веб-сайте госдепа.

При этом в Вашингтоне не исключили возможного возвращения к парижским договоренностям в будущем.

"Как отметил Дональд Трамп в своем заявлении 1 июня и впоследствии, он открыт к тому, чтобы США вновь вступили в Парижское соглашение, если сочтут его условия более выгодными для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков", - подчеркивается в документе.

Ранее в этом году президент США Д.Трамп объявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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