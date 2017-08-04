МИД Украины направил ноту протеста в МИД РФ из-за поездки Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины заявляет о недопустимости несогласованных визитов российской делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в оккупированный Крым и направило ноту протеста в МИД РФ в связи с такой поездкой 4 августа.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Д.Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым - 4 августа 2017 года. (…) Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста", - говорится в комментарии МИД Украины в пятницу вечером.

МИД Украины ранее неоднократно указывал на недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории Украинского государства в его международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.наз. "поездки" российских должностных лиц во временно оккупированную Автономную Республику Крым и г.Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь" A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - сказано в комментарии.

МИД Украины возлагает ответственность за эти и другие нарушения на Российскую Федерацию как государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.наз. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Как сообщалось, в пятницу премьер-министр РФ Д.Медведев прилетел в аннексированный Россией Крым и в Феодосии проводил совещание, посвященное промышленному потенциалу Крыма и Севастополя.