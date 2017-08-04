Депутат Добкин не видел решение суда об аресте его имущества

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаил Добкин утверждает, что не видел решение суда об аресте его имущества, и заверяет, что ни он, ни члены его семьи не владеют землей на территории Харькова.

"Решение суда ни я, ни мои адвокаты не видели. Это судебное заседание проходило без нас, нас никто туда не звал, никто не уведомлял повесткой. Поэтому что они там приняли, что там говорили прокуроры – я могу знать только из средств массовой информации", - сказал М.Добкин в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

Говоря об арестованном земельном участке, он заметил: "Ни у меня, ни у моей семьи в собственности нет ни одного квадратного метра земли на территории города Харькова. Поэтому что попало в судебное решение – будем разбираться".

Отвечая на вопрос ведущего о местонахождении, М.Добкин сказал: "Сижу на веранде собственного дома, пью чай, разговариваю с вами по телефону".

Депутат считает себя потерпевшим, потому что, по его словам, прокуратура и суд у него периодически "что-то отбирают - то машины, то погреб, то дом".

"Когда изучим документы (решение суда - ИФ) – дадим достойный ответ", - заявил М.Добкин.

Ранее СМИ сообщили, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество М.Добкина - два жилых дома, два автомобиля Toyota Land Cruiser, земельный участок и винный погреб.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вручила М.Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М.Добкина.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата М.Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн (было предоставлено 5 дней на внесение залога).

19 июля стало известно, что залог за М.Добкина внесен: 30 млн грн – от нардепа из "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и 20 млн грн – от сопредседателя этой партии Бориса Колесникова.

В конце июля адвокаты депутата подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева о взятии его под стражу с альтернативой залога.