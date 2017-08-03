Политика

19:45 03.08.2017

Каждый россиянин должен нести часть ответственности за войну

Граждане Российской Федерации должны нести часть ответственности за развязанные властями этой страны войны, в том числе и разделить тяготы, последующие после введения против РФ экономических санкций США, считает первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в геманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Последняя российская социология: рейтинг "Единой России" превышает 50%, Путина поддерживает более 83% граждан. Ответственность за убийство украинских и сирийских детей, за кражу Крымв и уничтоженный Донбасс, за мародерство и вывоз украинских предприятий, за покалеченных и убитых несет не только Путин и его клика, а РФ и весь российский народ, каждый россиянин. Это их политика. Это их выбор. Это их война. И потому не получится сказать: мы не знали. Вы все отлично знали и поддерживали", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук в четверг.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины подчеркнула, что за совершенные преступления нужно отвечать.

"Поэтому так важны санкции против российской экономики, каждый россиянин должен нести свою часть ответственности за войну. Потому что это был их, россиян, общий молчаливый выбор – война против Украины, война в Сирии, война со всем миром", - подытожила И.Геращенко.

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