"Народный фронт" призвал Порошенко не пересматривать закон о КС, который среди прочего меняет процедуру назначения омбудсмена

Фракция "Народный фронт" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с призывом не поддаваться "давлению" и "провокациям" политических сил и не проводить ревизию недавно принятого закона о Конституционном суде Украины.

"Народный фронт" убежден, что на президента осуществляется давление для того, чтобы закон был изменен вопреки здравому смыслу и были введены нормы, которые противоречат доказанной юридической практике и принятому ранее решению Конституционного суда", - говорится в заявлении фракции, опубликованной на партийном сайте "Народного фронта".

В сообщении отмечается, что изменение процедуры избрания уполномоченного Верховной Рады по правам человека на открытую соответствует правовой позиции – в 2012 году КС на основании ст. 84 Конституции Украины признал неконституционными положения регламента парламента, которые предусматривали тайное голосование бюллетенями.

"Поэтому попытки внести изменения в действующий закон автоматически рождают правовой конфликт", - подчеркивает "Народный фронт".

В политсиле также считают, что открытое голосование за кандидатуру омбудсмена гарантирует ответственность каждого народного депутата и устраняет вероятные коррупционные интересы, которые могут возникать при тайном голосовании.

"Тайное голосование отстаивают, прежде всего, те, кто хочет за спиной у общества через сговор протолкнуть собственного кандидата", - отмечают в "Народном фронте".

Фракция также заявляет: "Народный фронт" … верит, что глава страны не позволит манипуляциям и интригам, провокациям и правовому нигилизму влиять на отмену прогрессивных и эффективных законодательных норм, принятых парламентом, в том числе при поддержке фракции "Блока Петра Порошенко" и введенных в действие подписью самого президента Украины".

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла закон о КС во втором чтении и в целом. Он имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС.

31 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде Украины". 3 августа закон вступает в силу.

Данный документ предусматривает изменение процедуры назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Теперь омбудсмена парламент будет назначать открытым голосованием, а не путем тайного голосования бюллетенями.

1 августа П.Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законодательство в части назначения и увольнения уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).

"Вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, поэтому в ближайшее время президент внесет на рассмотрение парламента предложения о внесении изменений в закон "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и закон "О регламенте Верховной Рады Украины" в части назначения и увольнения омбудсмена", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

В тот же вечер председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что фракция поддержит инициированный П.Порошенко проект изменений в законодательство относительно избрания омбудсмена.

Срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской истек 27 апреля 2017 года.

Члены парламента выдвинули три кандидатуры на эту должность – Людмилы Денисовой (народный депутат от фракции "Народный фронт"), Сергея Алексеева (фракция "Блок Петра Порошенко"), Андрея Мамалыги (адвокат, правозащитник, общественный деятель). До 6 июня должно было состояться тайное голосование по этим претендентам.

Однако 5 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что парламент 6 июня не будет голосовать за уполномоченного по правам человека, поскольку Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) потребовалось больше времени для проверки всех кандидатов.

В этот же день заместитель главы НАПК Руслан Радецкий заявил, что его ведомство своевременно подало в Национальное агентство по вопросам государственной службы информацию о результатах специальной проверки кандидатов и не просило дополнительное время для спецпроверки.

27 июня А.Парубий заявил, что в парламенте всё еще ждут завершения специальной проверки кандидатов на должность уполномоченного, что сдерживает вынесение вопроса его назначении в сессионный зал.