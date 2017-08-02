Политика

17:20 02.08.2017

Киев инициирует разведение сил на согласованных участках на Донбассе только после обеспечения круглосуточного мониторинга ОБСЕ

Украина настаивает на том, чтобы дальнейшее разведение сил и средств на Донбассе производилось только после того, как Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начнет мониторинг ситуации в регионе с использованием технических средств в круглосуточном режиме, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Стоит вопрос обеспечения мониторинга ситуации на Донбассе со стороны СММ ОБСЕ в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, с использованием технических средств наблюдения, после чего будет обеспечено дальнейшее разведение сил и средств на согласованных участках", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду после окончания заседания Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь).

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" она уточнила, что это инициатива украинской стороны

"Во время разведения сил и средств представители ОРДЛО не должны устанавливать дополнительные фортификационные сооружения и минные поля, также не могут продолжатся ни инфильтрация войск, ни поставки новых боеприпасов из РФ на территорию ОРДЛО", - добавила Д.Олифер.

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