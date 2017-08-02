Молдова объявила вице-премьера РФ Рогозина персоной нон-грата

Молдова объявила в среду вице-премьера России Дмитрия Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), согласно принятому решению, российскому вице-премьеру запрещен въезд в Молдову и транзит через ее территорию.

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был приглашен в МИДЕИ, в связи с недавними публичным и заявлениями вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. В частности, было обращено внимание российского посла на интервью Рогозина телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны", - отмечается в документе, в котором эти выпады расцениваются как "порочащие" и "лживые".

Министерство выражает сожаление, что это не первые подобные заявления, которые "не могут быть расценены иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства".

"Учитывая эти обстоятельства, послу Фариту Мухаметшину сообщили о решении властей Молдавии объявить Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Республики Молдова, запретив ему въезд и транзит через территорию Молдовы. Отмечаем, что это решение принято с учетом всех институционных процедур и было сообщено российской стороне в соответствии со всеми дипломатическими нормами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 июля Д. Рогозин должен был прибыть с визитом в Молдавию по приглашению ее президента Игоря Додона. В рамках визита в Молдавию Д.Рогозин намеревался участвовать в мероприятиях в Приднестровье, при его участии в Бендерах планировалась встреча президента Молдавии и лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

28 июля власти Румынии не разрешили Д.Рогозину, летевшему в пассажирском самолете, пролет по своей территории, и поэтому самолет приземлился в Минске, откуда вице-премьер РФ вернулся в Москву, а пассажиры полетели в Кишинев.

Так как Д.Рогозин не приехал, власти Приднестровья отказались от встречи с И.Додоном.

Тем временем, Д.Рогозин в интервью молдавскому телеканалу НТВ заявил, что за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк. Кроме того, он отметил, что политическому руководству России будут подготовлены предложения о введении адресных ответных мер.