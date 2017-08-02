Политика

13:19 02.08.2017

Делегации Минобороны Украины и Японии обсудили перспективы сотрудничества ведомств

В Киеве в среду состоялась встреча первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака с заместителем министра обороны Японии по международным отношениям Ро Манабэ.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам оборонной политики, военно-политической ситуации в регионе и других вопросов, связанных с обороной, и договорились продолжать сотрудничество между оборонными ведомствами. Кроме того, отметили важность продолжения отношений между Украиной и Японией в оборонной отрасли", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Также в сообщении отмечается, что в ходе визита японская делегация посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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