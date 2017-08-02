Политика

12:11 02.08.2017

Для решения конфликта на Донбассе следует пересмотреть Минские соглашения – Бойко

Для решения конфликта на Донбассе нужно пересмотреть Минские соглашения и разработать дорожную карту в рамках "нормандского формата" с привлечением США, считает лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко.

"Реальный механизм – это создание дорожной карты в рамках «нормандского формата», это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу", - цитирует политика пресс-служба "Оппозиционного блока" в среду.

"И, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений, реформация этих Минских соглашений, поскольку время ушло, сейчас надо менять их формат, менять наполнение", - добавил Ю.Бойко.

По его мнению, инициатором этого процесса должна выступить украинская сторона. А реформация должна заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных разговоров в "нормандском формате".

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