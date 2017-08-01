Пашинский сообщил, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело против него по инциденту со стрельбой

Народный депутат из фракции "Народный фронт", глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил, что уголовное производство по инциденту со стрельбой, в котором он был фигурантом, закрыто Генеральной прокуратурой Украины.

"Ровно 7 месяцев, как произошел инцидент со мной на дороге возле с.Хлепча… За это время я принял участие в более чем 50 часах следственных действий. Многочисленные допросы, следственные эксперименты, экспертизы расставили по местам все детали происшествия и подтвердили правомерность моих действий. Уголовное дело закрыто, в органы полиции направлены материалы для привлечения Химикуса В. к административной ответственности за хулиганство", - написал С.Пашинский на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также обнародовал на своей странице ссылку на постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против него.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

1 февраля, Печерский райсуд Киева констатировал, что В.Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следственные действия в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой народного депутата Украины С.Пашинского все еще продолжаются.