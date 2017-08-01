Политика

16:09 01.08.2017

Луценко проинформировал о задержании очередного коррупционера в органах прокуратуры

Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины задержала прокурора при получении неправомерной выгоды в сумме $5 тысяч от подозреваемого, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Генинспекция ГПУ совместно с "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении $5 тысяч, которые он требовал от обвиняемого по делу МВД", - написал генпрокурор во вторник на своей странице в Фейсбуке.

Более подробную информацию о задержанном прокуроре Ю.Луценко не сообщает.

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Интерфакс-Украина
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