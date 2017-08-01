Саакашвили вновь заявил об отсутствии оснований для лишения его украинского гражданства

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили утверждает, что оснований для лишения его украинского гражданства у президента Украины Петра Порошенко не было.

"Юридических оснований для лишения (меня) гражданства у президента Порошенко не было", - сказал М.Саакашвили в ходе видеосвязи, которую организовали в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.

По его словам, решение президента Украины о прекращении гражданства связано с желанием устранить "главного политического соперника".

"Происходит удаление с политического поля политического игрока, которого Порошенко очень боится", – сказал М.Саакашвили.

По его мнению, президент Украины сознает, что "Рух новых сил" поддерживают многие общественные движения и политические силы.

М.Саакашвили также считает, что лишение его украинского гражданства - это демонстрация того, что П.Порошенко "признает в нас соперника".