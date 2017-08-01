В Крыму незаконно экспроприируют жилье украинских военнослужащих

Правозащитникам Украинского Хельсинского союза по правам человека известно о 10 случаях незаконной экспроприации имущества в оккупированном Крыму, находящегося в собственности или в пользовании военнослужащих Вооруженных сил Украины, т.н. "правоохранительными органами" оккупированного полуострова.

"Сейчас нам известно о 10 случаях незаконной экспроприации имущества. Еще 15 семей сообщили, что и сегодня к ним поступают угрозы относительно того, что они должны выселиться из этого имущества, поскольку оккупационными властями Крыма это имущество воспринимается, как имущество Министерства обороны РФ", - сказал юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, начиная с осени 2014 года в оккупированном Крыму начали создаваться "жилищные комиссии", в состав которых входят представители т.н. "правоохранительных органов" Крыма и представители Минобороны РФ, которые совместно с представителями ЖЭКов отслеживали служебное жилье военнослужащих ВСУ.

"Уже в конце ноября, в начале декабря мы имели первые факты экспроприации, т.е. незаконного изъятия этого имущества. Это сопровождалось тем, что военные совместно с представителями правоохранительных органов врывались в жилье, взламывают двери, взламывают замки, меняют замки и, к сожалению, вселяют туда новых людей. Этими людьми оказываются представители РФ, а именно – армии", - рассказал М.Тимочко.