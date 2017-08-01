Порошенко назвал ввод в действие ЗСТ между Украиной и Канадой проявлением особого партнерства

Президент Украины Петр Порошенко приветствует вступление в силу с 1 августа Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, назвав его новой страницей в отношениях двух стран.

"Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса - в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции", - написал глава государства на своей странице в соцсети "Фейсбук".

При этом П.Порошенко подчеркнул, что соглашение также является красноречивым и символическим жестом поддержки: "Это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами - далекими географически, но такими близкими по духу, ценностям и стремлениям".

Как сообщалось, соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары. Для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт возрастет до 98%.

Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.